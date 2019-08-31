ندى أسامة ملكاني - قراءة في كتاب الإنسان ذلك المجهول

2019/08/31 | 03:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ندى_أسامة_ملكاني قراءة في كتاب الإنسان ذلك المجهولكتاب علمي فلسفي صادر في ، من تأليف الطبيب الفرنسي أليكسس كاريل (1873_1944)سنة الإصدار 1935.قام بترجمته شفيق فريد، صادر بطبعته العربية الأولى عام 2003، دار النشر: مكتبة المعارف/بيروت.عدد صفحات الكتاب 328، يتضمن ثمانية فصول.يعرف كاريل عن نفسه بأنه رجل علم وليس فيلسوفا.فقد كان طبيبا مختصا في زرع الأعضاء الحية، وحصل على جائزة نوبل في الطب سنة......

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