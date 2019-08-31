2019/08/31 | 03:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #ندى_أسامة_ملكاني قراءة في كتاب الإنسان ذلك المجهولكتاب علمي فلسفي صادر في ، من تأليف الطبيب الفرنسي أليكسس كاريل (1873_1944)سنة الإصدار 1935.
قام بترجمته شفيق فريد، صادر بطبعته العربية الأولى عام 2003، دار النشر: مكتبة المعارف/بيروت.
عدد صفحات الكتاب 328، يتضمن ثمانية فصول.يعرف كاريل عن نفسه بأنه رجل علم وليس فيلسوفا.
فقد كان طبيبا مختصا في زرع الأعضاء الحية، وحصل على جائزة نوبل في الطب سنة......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ندى أسامة ملكاني - قراءة في كتاب الإنسان ذلك المجهول) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
قام بترجمته شفيق فريد، صادر بطبعته العربية الأولى عام 2003، دار النشر: مكتبة المعارف/بيروت.
عدد صفحات الكتاب 328، يتضمن ثمانية فصول.يعرف كاريل عن نفسه بأنه رجل علم وليس فيلسوفا.
فقد كان طبيبا مختصا في زرع الأعضاء الحية، وحصل على جائزة نوبل في الطب سنة......
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#ندى أسامة ملكاني - قراءة في كتاب الإنسان ذلك المجهول) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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