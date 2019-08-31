2019/08/31 | 03:49
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بدقيقتين ونصف التجمع الجماهيري الحسيني الحاشد في ساحة الخلاني) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: -Q0qMbC67f4
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بدقيقتين ونصف التجمع الجماهيري الحسيني الحاشد في ساحة الخلاني) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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