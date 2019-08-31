عادل عبدالمهدي يفرض سلطته على “المارقين” في الحشد الشعبي

2019/08/31 | 04:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – كشفت مصادر في الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، أجرى مشاورات مع بعض كبار القادة في المؤسسة العسكرية، بشأن

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