اليابان تحتضر بسبب معدلات الهجرة المنخفضة

2019/08/31 | 04:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في مقاله بصحيفة واشنطن بوست، تخيل الكاتب فرانسيسكو تورو صورة لما يمكن أن تبدو عليه الولايات المتحدة في الواقع إذا ما تحققت

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