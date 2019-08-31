2019/08/31 | 04:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكومة العراقية تحاول بشتّى الطرق تفادي الحرج الناتج عن تعرّض عدد من مقرّات الحشد الشعبي للقصف، وتجاوز ضغوط الميليشيات الراغبة في دفعها

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تحقيق في استهداف مقار الحشد الشعبي: الولايات المتحدة بريئة وإسرائيل مذنبة) نشر أولاً على موقع (مركز الروابط) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تحقيق في استهداف مقار الحشد الشعبي: الولايات المتحدة بريئة وإسرائيل مذنبة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مركز الروابط).