إطلاق يد الإرهاب إثر هزيمة الإخوان في عدن

2019/08/31 | 05:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إطلاق يد الإرهاب إثر هزيمة الإخوان في عدنعدن - أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن العمليات الإرهابية المتزامنة التي ضربت محافظتي عدن ولحج جنوب اليمن بعد ساعات من حسم القوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المواجهة العسكرية مع قوات الحكومة اليمنية وحزب الإصلاح وتمكنها من بسط سيطرتها الكاملة على المحافظتين بالإضافة إلى محافظة أبين (شرق عدن).وتسبب هجوم بدراجة نارية مفخخة في قتل وجرح عدد من عناصر الحزام الأمني في منطقة دار سعد شمال عدن، جراء تفجير انتحاري نفسه في حاجز للقوات التابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي التي تمكنت من إحكام سيطرتها على عدن ومحافظتي لحج وأبين.ووفقا للمصادر الأمنية في عدن فقد تزامنت العملية مع محاولة لاستهداف قائد قوات الحزام الأمني في عدن وضاح عمر عبدالعزيز ومجموعة من مرافقيه بواسطة عبوة ناسفة أثناء تنفيذ حملة أمنية في منطقة الشيخ عثمان.كما تعرض حاجز للحزام الأمني في محافظة لحج (شمال عدن) لاستهداف مماثل، تسبب في مقتل وجرح عدد من عناصر الحزام الأمني.وجاءت العمليات الثلاث في أعقاب تقارير إعلامية تحدثت عن تسرب عدد من عناصر القاعدة وداعش إلى العاصمة اليمنية المؤقتة مستغلة حالة الفوضى والانفلات الأمني التي سادت جراء المواجهات العسكرية التي شهدتها المدينة منذ السابع من أغسطس.وكان القيادي السابق في القاعدة، عادل الحسني قد توعد قوات التحالف العربي والأحزمة الأمنية بشن هجمات عليها في حال لم تغادر جنوب اليمن خلال 72 ساعة بحسب ما جاء في بيان .واعتبر مراقبون الهجمات الإرهابية بمثابة مؤشر خطير على اعتزام تيارات وقوى استخدام ورقة الإرهاب في مواجهة المجلس الانتقالي الذي نجح عن طريق الأحزمة الأمنية وقوات النخبة خلال السنوات الماضية في تحجيم الجماعات الإرهابية المسلحة في مختلف محافظات جنوب اليمن وتراجع العمليات التي تنفذها الجماعات المسلحة مثل داعش والقاعدة بشكل كبير.وحذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، مما قالت إنه زيادة ملحوظة لنشاط الجماعات الإرهابية جنوب اليمن.وأشار البيان إلى أن “التنظيمات الإرهابية بدأت بزيادة وتيرة هجماتها ضد قوات التحالف والمدنيين الأمر الذي أدى إلى تهديد مباشر لأمن هذه القوات”.ورد بيان للخارجية الإماراتية على بيان مماثل لوزارة الخارجية اليمنية اتهم الإمارات بقصف قوات تابعة للجيش الوطني في محافظتي عدن وأبين، وأكد البيان احتفاظ الإمارات العربية المتحدة “بحق الدفاع عن النفس والرد على التهديدات الموجهة لقوات التحالف العربي”.

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