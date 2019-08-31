2019/08/31 | 06:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "درون" ترصد ما فعلته السيول في الخرطوم رصد مقطع مصور، التقطته طائرة بدون طيار "درون" الآثار المدمرة للسيول التي أودت بحياة العشرات وأجبرت آلاف آخرين على الفرار من منازلهم في وادي الرملي بالعاصمة السودانية الخرطوم.ويشهد السودان هطول أمطار غزيرة منذ ما يقارب شهرين، مما تسبب في تدفق المياه على ضفاف نهر النيل.وقد تأثرت جميع محافظات السودان باستثناء واحدة منها بالسيول الغزيرة، حيث تعرض أكثر من 35 ألف منزل لأضرار جسيمة. أن السيول خلفت مقتل أكثر من 60 شخصا.وتشمل المناطق الأكثر تضررا تلك التي تحد نهر النيل والمناطق الواقعة إلى الشمال من العاصمة الخرطوم.وجرى الاعتماد على عناصر الجيش السوداني في عدد من المناطق لتقديم يد المساعدة للمواطنين وإقامة أماكن إيواء .

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