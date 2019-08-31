بالصور.. العثور على مقبرة جماعية جديدة في سنجار

2019/08/31 | 06:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مسؤول المنظمة الايزدية للتوثيق خيري علي العثور على مقبرة جماعية جديدة قرب مديرية شرطة سنجار تضم رفات العديد من الايزيدين....

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