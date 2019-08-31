2019/08/31 | 06:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كريستن ستيوارت تجسد قصة الممثلة الأميركية جين سبيرغحضرت الممثلة الأميركية كريستن ستيوارت الدورة الـ76 من مهرجان البندقية السينمائي الدولي، وتؤدي ستيوارت دور البطولة في فيلم "سبيرغ" الذي يروي قصة الممثلة الأميركية جين سبيرغ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كريستن ستيوارت تجسد قصة الممثلة الأميركية جين سبيرغ) نشر أولاً على موقع (وكالة الحدث الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كريستن ستيوارت تجسد قصة الممثلة الأميركية جين سبيرغ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الحدث الاخبارية).