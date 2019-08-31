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شاهد بالفيديو.. ندرك بوضوح عمق المحاولات التي تريد جر العراق ليكون ساحة حرب لا مركز استقرار


شاهد بالفيديو.. ندرك بوضوح عمق المحاولات التي تريد جر العراق ليكون ساحة حرب لا مركز استقرار
2019/08/31 | 06:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: lUy8lFZqEwg

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