شاهد..الحشد الشعبي يعتقل قاتلي أبو بكر ويعثر على جثته

2019/08/31 | 07:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي العراقي، يوم امس الجمعة، عن اعتقال قاتلي أبو بكر السامرائي، فيما اشار الى انه عثر على جثته غرب الأنبار....

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