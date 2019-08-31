2019/08/31 | 07:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الدفاع العراقي نجاح الشمري إن أي اعتداء على أية جهة عراقية يعد اعتداءً على العراق، مبينا انه سيتخذ الإجراءات العسكرية الكفيلة من اجل حماية ا...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بغداد تعلن عن اتخاذ إجراءات عسكرية لحماية العراق ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بغداد تعلن عن اتخاذ إجراءات عسكرية لحماية العراق ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).