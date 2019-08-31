2019/08/31 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إيمان_بوقردغة يشير مصطلح الإسلام السياسي عموما إلى أي تفسير للإسلام يستخدم كأساس للهوية السياسية والعمل السياسي وينخرط بالتحديد في الحركات التي تمثل التعبئة السياسية الحديثة باسم الإسلام وهي حركات ذات سلالات إيديولوجية متعددة ولكنها تطمح إلى ابتداع هويات دينية تخلّف آثارا معيارية حول الكيفية التي ينبغي للمجتمع أن يعمل بها .فإذا تلفّع الإسلام السياسي في تونس كنموذج بملاءة التقوى لتحديد القيم والمبادئ ا......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#إيمان بوقردغة - طائفة النهضة في تونس حتف استعماري أزرق يعبث براية وطنية حمراء) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#إيمان بوقردغة - طائفة النهضة في تونس حتف استعماري أزرق يعبث براية وطنية حمراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).