فهد المضحكي - لماذا؟ أسئلة العرب مطلع الألفية الثالثة

2019/08/31 | 07:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #فهد_المضحكي هذا السؤال عنوان كتاب لشاكر النابلسي يشرح في مقدمته لماذا اختار أداة الاستفهام (لماذا) عنواناً لهذا الكتاب؟ الإجابة على ذلك واضحة ففي رأيه أن الثقافة العربية منذ زمن طويل معروفة بأنها ثقافة الأجوبة وليست ثقافة الأسئلة.الأسئلة في معظم الأحيان ليست ممنوعة فقط، ولكنها محرمة ايضًا.وما من أمة عاقبت السائلين على أسئلتهم كما عاقبت الأمة العربية سائليها.فكل المثقفين والفلاسفة والفقهاء وال......

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