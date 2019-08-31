"لقد تم تثبيتها".. ترامب يشعل الحرب التجارية بقرار جديد

2019/08/31 | 08:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أن رسوما جمركية إضافية، بالغة 15 بالمئة، على بضائع صينية بقيمة مليارات الدولارات ستدخل حيز التنفيذ، الأحد.

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