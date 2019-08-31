2019/08/31 | 08:30

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متابعة :سومر نيوز

اشتدّت مساء الجمعة قوة الإعصار "دوريان" ليصبح من الفئة الرابعة على مقياس سافير- سمبسون الذي يضمّ خمس ...

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