ترامب: نجري مفاوضات جيدة مع

2019/08/31 | 08:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

متابعة:سومر نيوز

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن تجري "مفاوضات جيدة" مع حركة "طالبان"، لكن هذه المفاوضات لم ...

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