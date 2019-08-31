الكشف عن حوارات عراقية – روسية لشراء منظومة أس 300

2019/08/31 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ كشفت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، اليوم السبت، عن وجود حوارات عراقية – روسية لشراء منظومة اس 300 من موسكو.

وقال رئيس اللجنة محمد رضا الحيدري لشفق نيوز ان "هناك مباحثات ووفود تذهب الى روسيا من أجل التعاقد على اسلحة القوة الجوية او طيران او الدفاع الجوي، لكن هناك تأثيرات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على صفقة شراء العراق الاسلحة من باقي الدول".

وبين الحيدري ان "الولايات المتحدة الامريكية لم تطبق بنود الاتفاقية الأمنية، المتعلقة بحماية الاجواء العراقية، خصوصا مع وجود خروقات خطيرة وكبيرة، من قصف مخازن الاسلحة العراقية، التي هي خزين لمقاتلة ارهابيي تنظيم داعش".

وأكد انه "على العراق في الوقت الحاضر ان يسرع بالتعاقد مع روسيا لشراء اسلحة دفاع جوي متطورة، لو تعاقدت بغداد مع موسكو على منظومة اس 300، بأربعة كتائب فهي كافية لتغطية كافة العراق، وهذه الصفقة تعادل صفقة الـ f16، خصوصا نحن في الوقت الحاضر ليس بحاجة لهكذا طائرات، فنحن لا ننوي مهاجمة اي دولة".

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