نشاط المصانع الصينية ينكمش للشهر الرابع مع تصاعد الضغوط التجارية

2019/08/31 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انكمش نشاط المصانع في الصين في أغسطس آب للشهر الرابع على التوالي مع تصعيد الولايات المتحدة ضغوطها التجارية واستمرار ضعف الطلب المحلي، مما يشير إلى مزيد من التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

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