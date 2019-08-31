2019/08/31 | 08:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت خمسة مصادر إن مجلس إدارة أرامكو السعودية توصل إلى أن إدراج شركة النفط العملاقة في بورصة نيويورك سينطوي على الكثير من المخاطر القانونية لجعله خيارا واقعيا، رغم أنها قالت إن القرار النهائي في يد ولي العهد السعودي الأم

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مخاطر كثيرة لإدراج أرامكو السعودية في نيويورك ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مخاطر كثيرة لإدراج أرامكو السعودية في نيويورك ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).