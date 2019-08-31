الحكم بالسجن على المغرّد العنصري ضد محمد صلاح

2019/08/31 | 08:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

كشفت شبكة "سكاي سبورتس" أن القضاء البريطاني أصدر حكماً على كاتب التغريدات العنصرية ضد نجم ليفربول محمد صلاح بالسجن مع وقف التنفيذ.

ونشر مشجع إيفرتون المتهم ويدعى "غاري هايلاند" صوراً مفبركة لصلاح وهو يرتدي سترات ناسفة ساخراً من الإسلام.

وأقر هايلاند بأنه أذنب بارتكاب أعمال عنصرية وعرقلة أحد الضباط أثناء قيامه بواجبه.

وأعلنت النيابة العامة الإنكليزية إنه حكم على هايلاند بالسجن لمدة ستة أسابيع مع وقف التنفيذ لمدة 12 شهراً.

كما أمره القاضي بالعمل لمدة 200 ساعة غير مدفوعة الأجر، و14 يوماً من متطلبات نشاط إعادة التأهيل، بما في ذلك حضور دورة لتعزيز الكرامة الإنسانية.

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