2019/08/31 | 08:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ” بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أكد عضو لجنة الخدمات النيابية النائب عن دولة القانون كاظم فنجان الحمامي، إن احالة كراج مطار بغداد للاستثمار عملية مرفوضة، مشيراً الى ان لجنته ستعمل على الغاء هذه الخطوة.وأضاف الحمامي في تسجيل فيديوي تابعه المركز الخبري الوطني، أن “كراج مطار بغداد تأسس بتأسيس المطار، لكنه لم يُعرض كفرصة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الفكرة مرفوضة”..الحمامي يفتح ملف كراج المطار ويطرح اربعة اسئلة بإجابة واحدة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفكرة مرفوضة”.. الحمامي يفتح ملف كراج المطار ويطرح اربعة اسئلة بإجابة واحدة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفكرة مرفوضة”.. الحمامي يفتح ملف كراج المطار ويطرح اربعة اسئلة بإجابة واحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).