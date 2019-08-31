غوغل تكشف تفاصيل قصة اختراق آيفون التي استمرت عامين

2019/08/31 | 08:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد ..كشفت شركة غوغل تفاصيل قصة اختراق هواتف آيفون الشديدة الحماية، والتي استمرت على مدى عامين .وبحسب موقع ” بي بي سي ” العربي ، فقد توصل باحثون في مجال الأمن المعلوماتي لدى شركة غوغل إلى أدلة على “جهود دؤوبة” على مدار العامين الماضيين تمكنت من اختراق هواتف آيفون.ولجأ المهاجمون إلى استخدام […]

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