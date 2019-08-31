2019/08/31 | 08:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القت قوات اللواء 45 في الحشد الشعبي، امس الجمعة، القبض على المجموعة الإرهابية الذي نفذت عملية القتل بحق الشهيد ابو بكر السامرائي في قضاء القائم غرب الأنبار، فيما عثرت على الجثة بعد اجراء كشف الدلالة.وقال اعلام الحشد في بيان وتلقته وكالة صدى، إن قوة من اللواء 45 بالحشد الشعبي القت القبض على المجموعة الارهابية

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 45 بالحشد يعتقل قاتلي أبو بكر السامرائي ويعثر على جثته غرب الأنبار وكالة صدى الاعلام للانباء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اللواء 45 بالحشد يعتقل قاتلي أبو بكر السامرائي ويعثر على جثته غرب الأنبار) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اللواء 45 بالحشد يعتقل قاتلي أبو بكر السامرائي ويعثر على جثته غرب الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).