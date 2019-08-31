اصابة خطيرة تداهم كيليني

2019/08/31 | 08:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة … تعرض لاعب ​يوفنتوس​ ​جورجيو كيليني​ الى اصابة في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى.وكان النادي قد اعلن في بيان له عن اصابة اللاعب خلال التدريبات، وبعد اجراء الفحوصات من قبل الجهاز الطبي، تبين انه لديه مشكلة في الرباط الصليبي ويجب ان يخضع لعملية جراحية خلال ايام قليلة.وكان كيليني قد شارك في مباراة […]

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