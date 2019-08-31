2019/08/31 | 08:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باشرت هيئة الحشد الشعبي مديرية النجف الاشرف، بتوزيع هويات تعريفية خاصة بجرحى الحشد المعاقين والصادرة من ديوان المحافظة.وقال مسؤول المديرية قاسم الخاقاني في تصريح لموقع “الحشد الشعبي” واطلعت عليه وكالة صدى، إن “مديرية النجف باشرت بتوزيع الوجبة الاولى من الهويات بهدف ضمان حقوق الجرحى المعاقين ولتسهيل مهامهم أثناء مراجعتهم كافة الدوائر الحكومية والتي تخفف

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المباشرة بتوزيع هويات تعريفية خاصة بجرحى الحشد المعاقين في النجف وكالة صدى الاعلام للانباء.

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