2019/08/31 | 09:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استنفرت قوات اللواء 26 في الحشد الشعبي ، جهدها الهندسي للمباشرة بحملة خدمية لتنظيف حي العسكري في مدينة كربلاء المقدسة ورفع الأتربة من الطرق التي شكوا منها في الاستغاثة.وقال آمر الهندسة العسكرية في اللواء، محمد كريم محمد في تصريح لموقع “الحشد الشعبي واطلعت عليه وكالة صدى، إنه “بتوجيه من قيادة اللواء تم المباشرة بتنفيذ

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اللواء 26 بالحشد يغيث اهالي الحي العسكري في كربلاء وكالة صدى الاعلام للانباء.

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