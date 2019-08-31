بعثة علمية روسية-صينية لدراسة التغيرات في المحيط الهادئ

2019/08/31 | 09:02

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متابعة :سومر نيوز

أعلن فرع أكاديمية العلوم الروسية في الشرق الأقصى، أن البعثة العلمية الروسية-الصينية ستبدأ عملها يوم 5...

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