خاص بالعهد نيوز .. بالصور ... شباب يجسدون

2019/08/31 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

جسد شباب عراقيون "الغيرة" التي يعرف بها العراقين من خلال موقف قلما تجده بين الشعوب.

وتجسد الموقف من خلال حادث ادى الى احتراق احدى

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