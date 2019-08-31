بركان سترومبولي يقذف حممه في جزيرة صقلية الإيطالية

2019/08/31 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استمر ثوران بركان سترومبولي في الساعات الأولى من يوم الجمعة الواقع في جزيرة صقلية الإيطالية

وزينت الحمم المقذوفة سماء الليل للجزيرة البركانية الصغيرة ولكن لحسن الحظ

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