المرور العامة: المخالفون هم من أثاروا موجة الرفض لقانون المرور الجديد

2019/08/31 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ذكرت مديرية المرور العامة ان موجة الرفض التي تخص تطبيق قانون المرور الجديد الذي وجد للحد من المخالفات الجسيمة والتي راح ضحيتها كثير من المواطنين هو رد فعل طبيعي من المخالفين وليس الملتزمين بالقانون

وقال مدير العلاقات والإعلام في مديرية المرور، العقيد محمد الزيدي في تصريح لـ"الغد برس" ان "المخالفين الموجودين في الطرق والشوارع هم نفسهم الذين اثاروا موجة الرفض لقانون المرور الجديد"، مضيفا ان "اقرار هذا القانون هو لضمان سلامة المواطنين من الحوادث".

وأشار الى ان "هذا القانون قد شرع وصوت عليه من قبل مجلس النواب الموقر ونحن نشجع هذا القانون للحد من الحوادث والحفاظ على سلامة المواطنين من الاضرار المادية والجسمانية"، مؤكدا ان "القانون سيطبق على المخالفين حصرا وليس الملتزمين بقواعد المرور العامة".

وبيّن إن "تطبيق القانون سيتم بالتدريج لأن المخالفات كثيرة وتحتاج الى وقت للحد منها وان الحد الفاصل لتطبيق القانون هو السادس من تشرين الأول المقبل".

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