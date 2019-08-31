سامح عسكر - الفكر الديني المتطرف..كاريمان حمزة نموذج

2019/08/31 | 09:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامح_عسكر بوجهها الضحوك الباسم كانت تطل علينا الإعلامية "كاريمان حمزة" في التلفزيون المصري بحجابها المستتر وملابسها الفضفاضة ونبرة صوتها الحزينة والهادئة والسريعة أحيانا، قدمت أشهر برامجها "الرضا والنور وقرآن ربي وهدى الله" وفي كل هذه البرامج صنعت جيلا من الأطفال والنخبة على مبادئ الإسلاميين إنما بوسيلة أثارت مخليتي لكتابة هذا المقال..قرأت كتاب السيدة كاريمان "لله يازمري" وفيه مذكراتها الشخصية ومتاع......

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