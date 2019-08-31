نتانياهو يقر بتورط اسرائيل في تنفيذ ضربات بالعراق: استهدفنا هذه المقار

2019/08/31 | 09:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أقرّ رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ضمنيًا، باستهداف مقار قال انها تمثل مصالح لايران في العراق وسوريا.

وقال خلال بثّ مباشر في صفحته الرسميّة على فيسبوك "أنا أفعل كل شيء للحفاظ على أمن دولتنا من كافة الجهات، من الشمال أمام لبنان وحزب الله؛ في سورية أمام إيران وحزب الله، وللأسف في العراق، أيضًا، أمام إيران".

وأضاف نتنياهو "نحن محاطون بـ’الإسلام المتطرّف’ الذي تقوده إيران".

والأسبوع الماضي، اعترف نتنياهو بتنفيذ الجيش الإسرائيلي هجمات ضد قواعد عسكرية في العراق، مدعيًا أنها "مقار إيرانية"، وشدد على أنه أعطى الجيش حرية التصرف وأمر قوات الأمن بإحباط "مخططات إيران".

وجاء اعتراف نتنياهو في مقابلة له مع القناة التاسعة في التلفزيون الإسرائيلي، قال خلالها إن "إسرائيل لن تعطي إيران حصانة في أي مكان"، وادعى أن "إيران تقيم قواعد ضد إسرائيل في العراق واليمن وسورية ولبنان".

وأكد "نحن نعمل ضدها (إيران) في العراق والعديد من القطاعات والمناطق الأخرى، بما في ذلك على الأراضي السورية".

وسُئل نتنياهو عما إذا كانت إسرائيل ستضرب أهدافا إيرانية في العراق إذا لزم الأمر فقال: "نعمل، ليس فقط إذا لزم الأمر، وإنما نعمل في مناطق كثيرة ضد دولة تريد إبادتنا.



بالطبع أطلقت يد قوات الأمن وأصدرت توجيهاتي لها بفعل أي شيء ضروري لإحباط خطط إيران".

وتعرضت 4 قواعد يستخدمها "الحشد الشعبي" لانفجارات، فضلاً عن هجوم وقع الأحد 25 آب 2019 ، باستهداف سيارة على الحدود السوريّة العراقيّة.

وتحدثت تقارير عززتها تصريحات لنتنياهو ومسؤولين في المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، عن تورط إسرائيل في تلك العمليات، من دون أن يصدر أي اتهام مباشر رسمي عراقي بهذا الصدد، ودون أن تعلن أي جهة مسؤوليتها المباشرة عن هجمات بعينها.

وفي يوم الخميس الماضي (29 آب 2019)، توعد نتنياهو، حزب الله وايران، باحباط مشروع صواريخهم الدقيقة.

وقال نتنياهو في تغريدة على حسابه بتويتر: "كشفنا اليوم النقاب عن جزء من مشروع الصواريخ الدقيقة التابع لإيران ولحزب الله، نحن مصممون على إحباطه".

وبين أن "هدف النشر هو التوضيح بأننا لن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح لأعدائنا بالتزود بأسلحة فتاكة ضدنا"، مضيفا: "قد قلت لهم هذا الأسبوع إن عليهم أن يحذروا بأفعالهم واليوم أقول لهم: (ديروا بالكم)".

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