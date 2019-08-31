2019/08/31 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت شركة “تويتر”، إن حساب مؤسسها جاك دورسي في موقع التواصل الاجتماعي هذا، قد تعرض للاختراق والقرصنة.وجاء في بيان فريق الاتصالات في الشركة “نعلم أنه تم اختراق حساب دورسي ونحن نحاول التحقق من تفاصيل الحادث”.وقامت الشركة بحذف، المنشورات التي نشرها القراصنة على حساب دورسي الذي لديه أكثر من 4 ملايين من المتابعين.ولكن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تويتر تعلن عن قرصنة حساب مؤسسها وكالة صدى الاعلام للانباء.

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