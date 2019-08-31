2019/08/31 | 09:57

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امانة بغدا تعلن فتح شارع مهم وحيوي وسط العاصمة

اعلنت امانة بغداد وقيادة عمليات بغداد المباشرة بفتح شارع مهم وحيوي

وسط بغداد الامانة بينت انه وبجهد مشترك ضم قيادة عمليات بغداد ومكتب امين بغداد

والجهد الهندسي والآلي في الامانة وبالتنسيق مع مكتب رئيس الوزراء تمت

المباشرة صباح اليوم برفع الكتل الكونكريتية عن شارع 2 ضمن منطقة باب

المعظم المحلة 116 من اجل فتحه بالكامل والذي يعد من الشوارع المهمة

كونه يربط مركز المدينة بعدد من المؤسسات الحكومية مثل مدينة الطب

والطب العدلي وباقي الأبنية المحيطة وستباشر الكوادر البلدية بحملة

لتنظيف وتاهيل الشارع الذي اغلق سنة 2006

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