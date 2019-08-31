“هيونداي” تطرح سكوتر كهربائي شخصي بمدى 20 كيلومتر

2019/08/31 | 09:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..اعلنت مجموعة هيونداي موتور عن تطوير نموذجًا تجريبيًا لسكوتر كهربائي مبتكر كانت عرضت نموذجًا أوليًا منه خلال مشاركتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES 2017).وذكرت المجموعة، ان ” السكوتر يتميز بدفع بالعجلة الخلفية، وبطارية ليثيوم ذات قدرة عالية، فضلًا عن أضواء أمامية وخلفية أنيقة، ويأتي نموذج السكوتر الجديد ضمن خطط هيونداي موتور المستقبلية الرامية […]

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