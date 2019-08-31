ثلاث ذهبيات لشطرنج العراق في الدورة العربية

2019/08/31 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

أحرزت نجمة الشطرنج العراقي ايمان حسن الرفيعي ميداليتين ذهبيتين للعراق في اليوم الثالث عشر من منافسات الدورة العربية المقامة في الجزائر.

كما أحرز العراقي نوح علي حسن ذهبية الطاولة الخامسة في لعبة الشطرنج ضمن منافسات الدورة العربية.

ونال الليبي ابو بكر العربي الفضية، فيما عادت البرونزية لكل من السوري سمير محمد والمصري باسم سمير.

يذكر ان الرفيعي هي بطلة العرب والاولمبياد العالمي منذ خمس سنوات.

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