الزراعة: جميع البيض والدجاج المستورد دخل عن طريق التهريب

2019/08/31 | 10:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اتهمت وزارة الزراعة السبت، جهات نافذة بالعمل على ادخال البيض والدجاج الى العراق رغم منعها في الاسواق المحلاية، مبينة ان العراق ماضي في الوصول الاكتفاء الذاتي لنهاية العام.وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قرار منع استيراد بيض المائدة والدجاج الكامل مستمر الا ان بعض الجهات النافذة مازالت تدخل البيض […]

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