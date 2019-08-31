2019/08/31 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: يس عراق احترقت سيارة رجل في احدى المحافظات من شدة الحرارة، التي تعتبر مصدر رزقه، لكن المواطنين وقفوا الى جانبه وجمعوا الاموال من المارة لمساعدته.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (احترقت سيارته من شدة الحرارة ووقف قربها مثقلا بالالم.. هكذا انقذ المواطنين حياة رجل(فيديو)) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (احترقت سيارته من شدة الحرارة ووقف قربها مثقلا بالالم.. هكذا انقذ المواطنين حياة رجل(فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).