حالة الطقس المتوقعة ليومي السبت والاحد

2019/08/31 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم السبت، إن يكون الطقس في عموم البلاد مشمساً مع بعض الغيوم.وقالت الهيئة في بيان، ان "الطقس سيكون مشمسا في المنطقة الوسطى وفي المنطقة الشمالية مشمساً مع بعض السحب وفي المنطقة الجنوبية مشمساً حاراً".

وأضافت، ان "درجة الحرارة العظمى التي ستسجل بمدينة بغداد ستكون بمعدل 47 مْ وأعلاها في محافظة البصرة بمعدل 49 مْ.

وتابعت، ان "طقس يوم غد الأحد سيكون مشمساً حاراً مع بعض الغيوم في الوسط ومشمساً مع بعض السحب في الشمال دون تغيير في درجات الحرارة بالمنطقتين عن اليوم السابق، أما في الجنوب فيكون مشمساً حاراً مع ارتفاع قليل في درجات الحرارة عن اليوم السابق.



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