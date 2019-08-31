من جديد..سياسي عراقي يطالب بحل “العصائب والنجباء” وإحالتهم للقضاء

2019/08/31 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداددعا رئيس حزب الأمة العراقية ،مثال الالوسي، السبت، الحكومة العراقية، الى حل حركتي عصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، والنجباء بزعامة اكرم الكعبي، بعد الاعلان الصريح لهما باستهداف المصالح الامريكية في العراق.وقال الالوسي في تصريح لوسائل إعلام محلية تابعتها”كلكامش برس” إن “تهديدات عصائب أهل الحق والنجباء، باستهداف القوات الأمريكية او المصالح الأمريكية في العراق يجب أن تؤخذ على محمل الجد”.مضيفاً بأن” هذه المليشيات وغيرها قادرة على ايصال الاذى الكبيرة الى العراق والى ضيوف العراق وحلفاءه، فهم لا يهتمون بوجود الدولة العراقية، ويعتقدون بوجود الدولة الاسلامية الايرانية، والعراق ضمن حدود تلك الدولة”.وشدد بأنه “على الحكومة العراقية فوراً اتخاذ الاجراءات بحق هذه التهديدات، ويكون من خلال حل العصائب والنجباء واحالة قادة تلك المليشيات الى المدعي العام والجهات القضائية المختصة”.

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