2019/08/31 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني NNC أعلن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، عن قرب تشكيل جبهة المعارضة “اول حكومة ظل” لتصحيح مسار عمل حكومة عادل عبد المهدي، مشيراً الى ان العراق ليس مخزنا لسلاح الدول الاخرى.وقال الحكيم في كلمة له أمام جمع من المواطنين في ساحة الخلاني وسط بغداد “لقد شرعنا بتشكيل جبهة المعارضة الوطنية […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم يقترب من “حكومة الظل”: العراق ليس مخزناً لأي سلاح خارجي المركز الخبري الوطني.

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