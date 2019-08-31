الحكيم يقترب من

2019/08/31 | 10:06

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بغداد/ سومر نيوز

أعلن رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، عن قرب تشكيل جبهة المعارضة "اول حكومة ظل" لتصحيح مسار عمل حكومة عا...

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