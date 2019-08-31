أساطير عن الحليب دحضها العلماء

2019/08/31 | 10:06

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متابعة:سومر نيوز

هناك العديد من النظريات الشائعة عن الحليب، بيد أنها ليست سوى أساطير وخرافات، تمكن العلماء من دحضها وتف...

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