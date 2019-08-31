2019/08/31 | 10:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

تبدأ محاكمة المتهمين الخمسة بالتخطيط لاعتداءات 11 أيلول/سبتمبر في الولايات المتحدة وبينهم العقل المدبر...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( تحديد موعد محاكمة المتهمين في اعتداءات 11 أيلول) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( تحديد موعد محاكمة المتهمين في اعتداءات 11 أيلول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).