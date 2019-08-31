2019/08/31 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الشرطة النهرية في المثنى، السبت، ضبط مواد تستخدم في الصيد الجائر، منها جهاز صعق الكهرباء وبطاريات ومولدات وشافطة وشباك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ضبط مواد صعق الكهرباء وشافطة في نهر الفرات بالمثنى ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ضبط مواد صعق الكهرباء وشافطة في نهر الفرات بالمثنى ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين).