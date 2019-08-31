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ضبط مواد صعق الكهرباء وشافطة في نهر الفرات بالمثنى


ضبط مواد صعق الكهرباء وشافطة في نهر الفرات بالمثنى
2019/08/31 | 10:08
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اعلنت الشرطة النهرية في المثنى، السبت، ضبط مواد تستخدم في الصيد الجائر، منها جهاز صعق الكهرباء وبطاريات ومولدات وشافطة وشباك.

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