القاء القبض على تاجر مخدرات في كربلاء

2019/08/31 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وزارة الداخلية، السبت، بإلقاء القبض على احد تجار المخدرات في محافظة كربلاء، بحوزته 42 ألف حبة مخدرة.

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