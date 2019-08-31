2019/08/31 | 10:08

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المالكي: أنتظر قرار تنصيبي نائبا لرئيس الجمهورية لحسم تأدية اليمين

متابعة/...كشف رئيس ائتلاف دولة القانون ونائب رئيس الجمهورية السابق نوري المالكي، السبت، انه بانتظار قرار تنصيبه كنائب لرئيس الجمهورية من عدمه.

وقال المالكي في تصريح صحفي، إنه "وبالرغم من دعمي الكامل للبرلمان إلا انني لم أجد من الصعب ممارسة دوري كنائب برلماني في ظل الظروف التي يعيشها مجلس النواب والذي بدأ يخرج عن سياق مهامه المحددة له دستوريا، وأخذ يتدخل في أمور خارج صلاحياته كتخصيص الدرجات العسكرية والتدخل في الشؤون المالية".

وأضاف، أنه ينتظر قرار تنصيبه "كنائب لرئيس الجمهورية من عدمه، قبل أن احسم موقفي من تأدية اليمين الدستورية كنائب في مجلس النواب".

وذكر المالكي في حديث صحفي سابق، إن "عدم تعيين نائب لرئيس الجمهورية خرق دستوري كون الدستور نص على ان يكون للرئيس نائب او اكثر".

وابدى المالكي استغرابه من "عدم اتخاذ رئيس الجمهورية برهم صالح قراراً بإرسال كتاب ترشيحه اي (المالكي ) للمنصب الى مجلس النواب للتصويت عليه، رغم كون صالح تحدث اكثر من مرة عن رغبته بان يكون رئيس ائتلاف دولة القانون المالكي النائب ألأول له".





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