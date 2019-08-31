2019/08/31 | 10:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقامت مؤسسة التوحيد الثقافية حفل تخرج الدورة الصيفية الشاملة , لطلاب الصف الرابع والخامس والسادس الإبتدائي , ذلك وبحضور نخبة من الأساتذة المتطوعين .وأعرب مدير مؤسسة التوحيد الثقافية الأستاذ أحمد العطواني , عن شكره وتقديره لمكتب المرجعية الرشيدة في البصرة على إتاحة المكان لاحتضان الدورة, وللأساتذة والشباب المنظمين للدورة على جهودهم الكبيرة والمميزة التي …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالصور..



حفل تخرج الدورة الصيفية الشاملة لطلاب مؤسسة التوحيد الثقافية النعيم نيوز.

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