فتح شارع حيوي يؤدي إلى المؤسسات الحكومية في باب المعظم

2019/08/31 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أعلنت أمانة بغداد، عن فتحها احد الشوارع المهمة الحيوية في منطقة باب المعظم وسط بغداد.

وقال بيان لامانة بغداد، تلقته، العهد نيوز، اليوم السبت،

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